Edirne Kent Müzesi "87 bin 470 kişi" ağırladı Edirne Kent Müzesini bugüne kadar 87 bin 470 kişi ziyaret etti.

EDİRNE (AA) - Edirne Kent Müzesini bugüne kadar 87 bin 470 kişi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, kent müzesinin Edirne'ye kazandırılan en güzel eserlerden olduğunu belirtti.

Kentin geleceği ile geçmişi arasında bir köprü vazifesi gören müzenin aynı zamanda göç tarihini de içerisinde barındırdığını aktaran Gürkan, "Ödüllü kent müzesi yoğun ilgi görüyor. Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık olan müzeyi açıldığı günden beri 87 bin 470 kişi ziyaret etti. Bu yıl ise ağustos ayına kadar müze 13 bin 539 kişiyi ağırladı." ifadelerini kullandı.

Müzede bu yıl düzenlenen etkinliklere ve kurslara 678 vatandaşın katıldığını belirten Gürkan, bu kapsamda yapılan yarışmalara ise 230 öğrencinin katılım sağladığını kaydetti.

Gürkan, müzenin açıldığı günden itibaren önemli kurumlardan birçok ödüle layık görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Son ödülünü Tarihi Kentler Birliği'nden alan kent müzesi, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 'Edirne Kent Müzesi Uygulama Ödülü'ne, Sign of the City Awards Gayrimenkul Yarışması'nda 'En İyi Sosyo-Kültürel Yapı Ödülü'ne ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nde 'Edirne Kent Müzesi Tarihi Değerleri İle Yaşayan Ve Yaşatılan Edirne' projesi ile ödül almıştı."