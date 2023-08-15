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        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:25
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        EDİRNE (AA) - İpsala Ticaret Borsası'nda Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, makam aracı olarak kullanılacak.

        İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da düzenlenen kura çekiminin ardından otomobili teslim aldıklarını belirtti.

        Türkiye'nin otomobiliyle gurur duyduklarını belirten Sezer, "Türkiye'nin otomobilini ülkemize kazandırarak bize bu gururu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen tüm paydaşları kutluyoruz. Yeni hizmet aracımız borsamıza, üyelerimize ve bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        - 22. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı

        22. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, festivalde Ümit Besen, Pamela, Bengü, Gökhan Tepe ve Ziynet Sali'nin sahne alacağını belirtti.

        Güzel bir festivale ev sahipliği yapacaklarını aktaran Ünsal, "Festival için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Herkesi bu güzel etkinliklerde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Uzunköprü'deki yol yapım çalışmaları

        Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, doğal gaz çalışmaları tamamlanan bölgelerdeki yürütülen yol yapım çalışmalarını inceledi.

        Büyük Şehsuvar Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Becan, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Yol yapım çalışmalarının süreceğini aktaran Becan, vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

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