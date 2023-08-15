Edirne'de öğrenciler üniversiteye girebilmek için sürat koşusunda ter döktü Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'ne 230 kontenjan için başvuran 1023 aday, 30 metre sürat koşusunda yeteneklerini sergiledi.

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'ne 230 kontenjan için başvuran 1023 aday, 30 metre sürat koşusunda yeteneklerini sergiledi.

Fakültenin özel yetenek sınavı, Balkan Yerleşkesindeki 75. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı.

Kayıtlarını başarıyla tamamlayan 265'i kadın 1023 aday, hazırlanan 30 metrelik parkurda koştu.

Parkuru 4,5 saniye ve altında tamamlayan erkek adaylar ile 5,4 saniye ve altında tamamlayan kadın adaylar tam puan aldı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar, AA muhabirine, sınava girmeye hak kazanan adayların 30 metre sürat koşu testinin yapıldığını söyledi.

Adaylara bundan önce de öz geçmiş değerlendirmesi yaptıklarını belirten Özbar, "Değerlendirmede lisans bazlı başarıları veya sportif branşlarda elde etmiş oldukları başarıları değerlendirdik. 30 metre sürat koşusunda elde ettikleri puanın yüzde 30'unu ve öz geçmiş değerlendirmesinde almış oldukları puanın yüzde 70'ini alarak yerleştirme puanını hesaplıyor ve bu şekilde sınavımızı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Özbar, sınavın objektif değerlendirmelerle sistem üzerinden yapıldığını, adayların ve velilerin mutlu olduğunu dile getirdi.

Sınav sonucunda 230 adayın fakülteye yerleşeceğini ifade eden Özbar, "Antrenörlük Eğitimi için 60, Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği için 40, Spor Yöneticiliği için 100 ve Rekreasyon için 30 kontenjanımız bulunuyor." dedi.

Sınav yerleştirme sonuçlarının 18 Ağustos'ta açıklanacağı belirtildi.