Edirne'de bir araçta 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda bir araçta 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında operasyon düzenlendi.
Bir araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 1'er tabanca, şarjör, fişek, 5 cep telefonu, 1 pürmüz ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.