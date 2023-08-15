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        Edirne'de bir araçta 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 17:12
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        Edirne'de bir araçta 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda bir araçta 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında operasyon düzenlendi.

        Bir araçta yapılan aramada 4 kilo 700 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 1'er tabanca, şarjör, fişek, 5 cep telefonu, 1 pürmüz ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.

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