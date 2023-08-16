EDİRNE (AA) - Keşan Ticaret Borsası'nda Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, makam aracı olarak kullanılacak.
Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ve meclis üyesi Görken Gürşat, 22 TOG 011 plakalı aracı Hükümet Konağı önünde tanıttı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79. Genel Kurulu Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nden gerçekleştirilen Togg çekilişinde 27 numaralı aracın Keşan'a çıktığını belirten Kaymaz, makam aracı olarak kullanılacak aracın hayırlı olmasını diledi.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da aracı inceleyerek hayırlı olması temennisinde bulundu.
- Sevgili, Yapıldak köyünü ziyaret etti
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Yapıldak köyünde incelemelerde bulundu.
Sevgili ziyarette köy muhtarı Naim Serin'den köyün sorunları ve yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Sevgili, vatandaşların taleplerini dinledi.
Ziyarette kurum müdürleri ve İl Genel Meclis Üyeleri de hazır bulundu.