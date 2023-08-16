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        Edirne'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:01
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        Edirne'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Mithatpaşa Mahallesi'nde G.T. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu G.T, M.A'yı av tüfeği ile yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan M.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli G.T, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.T, sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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