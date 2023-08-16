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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:06
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        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay'ın editörlüğünü üstlendiği "A'dan Z'ye Antikoagülanlar" adlı kitap yayımlandı.

        Altay, yaptığı yazılı açıklamada, tıbbın tüm bölümlerini ilgilendiren, birçok hastalıktan korunma ve tedavide en önemli ilaçlardan olan antikoagülanlar konusunda çok değerli kitabı yayımlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

        Kitapta alanında uzman 52 akademisyenin yer aldığını aktaran Altay, "A'dan Z'ye Antikoagülanlar kitabı ülkemizde ve dünyada antikoagülanlarla ilgili en kapsamlı kitap olma özelliğini taşımaktadır. Bu önemli eserin hazırlanmasında emeği geçen yayıncımıza ve yazarlarımıza teşekkür eder, tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

        - Keşan TSO heyetinden ziyaretler

        Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyeleri, Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Göksel Bilgin'i ziyaret etti.

        Keşan TSO heyeti ve Bilgin, Keşan'ın ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanları üzerine istişarelerde bulundu.

        Şapçı, Bilgin'e görevinde başarı diledi.

        Ziyarette, Keşan TSO yönetim kurulu üyeleri Aylin Alabak, Mustafa Anbarcı, Onur Yılmaz, meclis üyeleri Cahit Mercan, Göksel Aktaş ve genel sekreter Erdem Başak yer aldı.

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