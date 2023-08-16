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        Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi

        Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:57
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        Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

        Araçtaki 3 şüpheliden birinin üzerinde, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, objelerin Edirne Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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