Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi
Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.
Araçtaki 3 şüpheliden birinin üzerinde, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapılırken, objelerin Edirne Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.