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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, belediyeye ait taşınmazların satışını eleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:15
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, belediyeye ait taşınmazların satışını eleştirdi
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        EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı belediyeye ait taşınmazların satışları dolayısıyla eleştirdi.

        İba, yaptığı yazılı açıklamada, Gürkan'ın Edirne'nin en kıymetli yerlerindeki belediyeye ait taşınmazlarını sattığını ileri sürdü.

        Gürkan'ın satışlar konusunda Edirne halkına bilgi vermesi gerektiğini dile getiren İba, "Sayın Gürkan geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı 200 milyon liralık taşınmazın üstüne şimdi bir de Edirne'mizin en kıymetli alanlarından olan Cuma Pazarı'nı satışa çıkarıyor. Yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde, böyle apar topar ve vatandaşın sesini, fikrini yok sayarak yapılan bu satışların nedenini hemşehrilerimiz merak ediyor." ifadelerini kullandı.

        Gürkan'ın, Cuma Pazarı'nın bulunduğu alana seçimler öncesinde katlı otopark yapacağını vadettiğini ancak bu vaadini gerçekleştirmediğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Siz 4 yıldır Edirne Belediye Başkanlığı vazifesiyle sahaya inmediniz, halkın sesine kulak vermediniz ancak biz mahalle ve köylerimizde her bir hemşehrimizle yıllardır konuşuyor, hepsinin sesini, fikrini dinliyoruz. 4 yıldır göremedikleri belediye başkanlarını son dört beş ayda sahada gören halkımız samimiyet sorguluyor. Bunca yıldır neredeydiniz diye soruyor. Edirne halkı zekidir, kimin neyi ne niyetle yaptığını çok güzel analiz eder. Bu samimiyetten uzak hareketlerin yanıtını da sandıkta verecektir. Edirne'ye ait en kıymetli alanlar satışa çıkarılıyor, o alanların esas sahibi olan Edirne halkına konuyla ilgili en ufak bilgilendirmede bulunulmuyor. Seçimlerden önce bir sürü vaatler veriliyor, bu vaatlerin hesabı vatandaşa verilmiyor. Belediye içinde alınan kararlarda, vatandaşın tercihi, kararı, arzusu sorulmuyor. Bunu geçtim karar alındıktan sonra bir bilgilendirme açıklamasına dahi ihtiyaç duyulmuyor. Edirne halkı, saygıyı hak ediyor. Edirne artık şeffaf belediyecilik istiyor."

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