EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de yerel seçimlerde daha fazla belediye kazanmak istediklerini belirtti.

Aksal, partisinin Keşan İlçe Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Öncelikli olarak Ankara ve İstanbul gibi büyükşehir belediyelerini geri almayı hedeflediklerini anlatan Aksal, Edirne'de Lalapaşa, Havsa ve Keşan gibi kazandıkları belediyeleri koruyup yenilerini kazanmak istediklerini ifade etti.

Edirne’nin, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu belirten Aksal, "Edirne maalesef belediyecilik anlamında hizmet almıyor. Gidip Edirne’deki yolları görün. Edirne’nin yanı sıra Uzunköprü de aynı şekilde belediyecilik hizmeti anlamında en az hizmet alan ilçemiz. Uzunköprü ve Edirne başta olmak üzere diğer ilçelerin belediyelerini de alıp milletimize hizmet ederiz. Hemşerilerimiz belediyecilik anlamında da daha iyi şehirlerde ve kasabalarda yaşar." dedi.

Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile aralarında fikir ayrılığı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, geçtiğimiz dönem başkanlık adaylığında Helvacıoğlu'na referans olduğunu hatırlattı.

Belediye başkanlığı adaylığı belirleme sürecinin milletvekilinin tek başına karar vereceği bir konu olmadığını söyleyen Aksal, şunları kaydetti:

"Edirne'de partimin tek milletvekiliyim ama bir partinin milletvekili inanın o belediye başkan adaylarından belki daha çok belediyeleri kazanmak ister. Günün sonunda bir belediye seçimini kaybettiğinizde belediye başkan adayına çok fazla hesap sorulmuyor. Çünkü o zaten seçimi kaybetmiş oluyor ama milletvekili devam ediyor. Kazandığımız belediyelerin gururunu Ankara'da ben yaşayacağım gibi kaybettiğimiz belediyelerin de hesabını ben vereceğim. Onun için bütün belediye başkanlarından ve bütün belediye başkan adaylarından daha çok belediyeleri almayı ben isterim."

Aksal, güçlü olmadıkları ilçelerde belediyeyi kazanabileceğine inandıkları adayla yola çıkacaklarını belirtti.

Aday belirlemede o ilçede yaşayan insanların ne istediğinin önemli olduğunu dile getiren Aksal, "Her zaman ilk tercihim teşkilattan gelen adaylardır ama teşkilat dışından adaylarla da seçime giriyoruz. Keşan bunun bir örneği. Biz hangi adayla seçimi kazanacaksak o adayla seçime gideriz. Oyunuzun olmadığı bir yerde kendi nefsinizi dinleme lüksünüz yok. Geçen dönem teşkilat dışından bir adayla gittik. Doğru bir kararla Keşan Belediyesini aldık ve Keşan'a hükümetimiz eliyle çok güzel hizmetler yaptık." diye konuştu.

- Aytaç Cinci'yi Anma ve Dostluk Turnuvası başladı

Keşanspor'un merhum futbolcusu Aytaç Cinci için "Aytaç Cinci'yi Anma ve Dostluk Turnuvası" düzenlendi.

Keşan Belediyesi Atatürk Stadyumu Mustafa Kaldı Stadı’nda düzenlenen turnuvaya 9 takım katıldı.

Keşan Belediye Başkanvekili Sema Kılıç, Aytaç Cinci anısına düzenlenen turnuvanın dostluk ve kardeşliğin daha da kaynaşmasına vesile olmasını diledi.

Merhum Aytaç Cinci'nin eşi Esra Cinci de turnuvaya ve tribüne eşinin isminin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Turnuva 6 Eylül Çarşamba Günü sona erecek.

- Keşan Belediyesi gençlik gezileri başlıyor

Keşan ve Beykoz Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ücretsiz gezi programı için başvurular başladı.

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede ilk defa, sadece gençlere yönelik olarak düzenlenen ve ücretsiz olan programda katılımcılar hem günübirlik kültür turu yapacak hem de rehberler eşliğinde birçok aktivitede bulunabilecekler.

22 Ağustos Salı günü başlayacak ilk gezide Otağtepe, Kanlıca Yoğurt, Anadolu Hisarı Namazgahı, Mihrişah Sultan Çeşmesi, Küçüksu Kasrı, Karlıtepe Mesire Alanı, Cam ve Billur Müzesi, Mecidiye Kasrı, Yuşa Tepesi rehberler eşliğinde ziyaret edilecek.

Gençlik gezilerine katılmak isteyenler, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden detaylı bilgi alabilecekler.

- Öztürk, Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

ETB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen şurada söz alan Öztürk, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle, Edirne'deki baraj yatırımlarının tamamlanması gerektiğini belirtti.

Öztürk şurada ayrıca, tarım sektörünün verimliliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için eğitim, farkındalık artırma, teknoloji kullanımı ve finansal teşvikler gibi önlemlerle genç nesillerin tarımı tercih etmesinin sağlanması ile kente göçün engellenmesi, yeşil alan varlığı ve aşılı hastalıklardan ari bölge olması nedeniyle gelecekte ithalata ihtiyaç duyulmaması için Trakya Bölgesinin Türkiye’nin damızlık üretim merkezi haline getirilmesi konu başlıkları altında Edirne ve Trakya'da tarım ve hayvancılık sektöründe karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdi.