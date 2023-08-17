Edirne'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iş yerleri ve bir evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı.

Tahtakale Caddesi'nde butik ve pide fırını bulunan Davut Öztürk, iş yerlerine pencereden girilerek kıyafetler ve kişisel eşyalarının çalındığını fark edince polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin İ.B. ve E.T. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin aynı gece bir büfeden sigara ve kredi kartları, restoranın mutfağından et, iki gece önce de bir apartmandan bisiklet ve kıraathaneden 2 bin 500 lira çaldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yeri sahiplerinden Merve Öztürk, AA muhabirine, 15 Ağustos sabahı geldiklerinde camın açık olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Çok sayıda kıyafetin çalındığını belirten Öztürk, "Yan dükkanımızdan ton balığı, içecek almışlar. Yemişler içmişler. Buradan çok sayıda kıyafet ve montu üstlerine deneyerek gayet rahat bir şekilde çaldıklarını fark ettik. 5 tane mont, eşofman takımları almışlar. Bu kadar rahat şekilde dükkanlarımıza girilmesinden çok rahatsız olduk." diye konuştu.

- Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, şüphelilerin butik ve pide fırınından yaptıkları hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde zanlıların, pencereden girdikleri dükkanda mankenlerin üzerindeki montları deneyerek aldıkları görülüyor.

Daha sonra fark ettikleri güvenlik kamerasının açısını değiştiren şüphelilerin, iki iş yerini birbirine bağlayan pencereden fırına geçmeleri, dolapları karıştırıp iş yeri sahibinin kol saatini, buzdolabından ton balığı ve içecekleri almaları görüntülerde yer alıyor.