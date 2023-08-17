İstanbul'da olası depreme karşı Edirne ve Kırklareli'ne rezerv alanlar kurulması önerisi

EDİRNE (AA) - Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) Yönetim Kurulu Başkanı Serhad Ceylan, İstanbul'da olası depreme karşı Edirne'de uluslararası yardımların organize edilebileceği alanların kurulması gerektiğini söyledi.

EDAK tarafından 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24. yılı dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde stant açılarak bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Dernek Başkanı Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depreme karşı tüm kamu kurum ve kuruluşların bir arada hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde EDAK olarak görev aldıklarını anımsatan Ceylan, olası İstanbul depreminde gönderilecek uluslararası yardımların koordine edilmesi için Edirne'de çeşitli alanlar kurulması gerektiğini belirtti.

Edirne'de çok acil olarak bu konuda çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Ceylan, "Acilen Edirne'ye bu konuda uluslararası yardımların yönlendirilmesiyle ilgili, o bölgeden gelecek göçün karşılanmasıyla ilgili altyapısı bitmiş alanların yaratılması çok önemli, Edirne, Kırklareli gibi şehirlerde acilen rezerv alanların kurulması gerekiyor. Konteyner kent kurulması için bölgenin belirlenmesi şart." diye konuştu.

EDAK'ın 100'e yakın üyesinin bulunduğunu belirten Ceylan, arama kurtarma ekiplerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ceylan, derneğin binasının olmadığını, bu konuda kurum ve kuruluşlardan destek beklediklerini dile getirdi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır da olası İstanbul depreminde yardım faaliyetlerinin Edirne'den koordine edileceğini söyledi.

Türkiye'de Afet İşleri Müdürlüğü kuran belediyeler arasında yer aldıklarını belirten Çakır, depreme karşı farkındalık oluşturdukları için EDAK'a teşekkür etti.