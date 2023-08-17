Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ mensubu 22 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 22 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 7'sinin PKK, 15'inin de FETÖ mensubu olduğu için arandığı belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.