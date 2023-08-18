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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 09:58
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        Edirne'de asayiş
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        EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen Ş.B. ve S.G'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Uzunköprü ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.

        Atatürk Mahallesi'nde evinin önüne motosikletini park eden Ö.K. bir süre sonra aracının yerinde olmadığını fark etti.

        Ö.K. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

        - Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri G.K'nin üzerini aradı.

        Aramada 0,36 gram eroin ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        G.K. gözaltına alındı.

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