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        Edirne'de dükkan tabelasının arkasına sıkışan kedi yavrusunu esnaf kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 10:22
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        Edirne'de dükkan tabelasının arkasına sıkışan kedi yavrusunu esnaf kurtardı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de bir işletmenin tabelasının arkasına sıkışan kedi yavrusunu esnaf kurtardı.

        Sabuni Mahallesi'nde bir şekerlemeci dükkanında çalışan Furkan Gün ve Mücahit Özübek uzun süre duydukları kedi sesini araştırdı, dükkan tabelasının arkasından geldiğini tespit etti.

        Tabelanın bir kısmını söken çalışanlar kedi yavrusunu sıkıştığı yerden salam uzatarak hareketlendirip kurtardı.

        Kedi yavrusunu kurtardıkları için mutlu olduklarını belirten Gün, AA muhabirine "Tabelanın arasında kaldığını gördük, baktık çıkacağı yok, en son tabelanın altını sökerek kendimiz çıkardık. Salam verdik ama önce pek yanaşmadı korkmuştu bizden. Daha sonra onu kurtardık." dedi.

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