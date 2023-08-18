Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerini sürdüren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına doğru giden 2 şüpheli aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.