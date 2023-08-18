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        Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:22
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        Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerini sürdüren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına doğru giden 2 şüpheli aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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