Keşan Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi toplantısı düzenlendi

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi personel şirketinde görevli personel ile bir araya gelerek toplu sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Selim Sesler Konferans Salonu'ndaki toplantıda, Keşan Belediyesi'nin çalışmalarıyla örnek gösterildiğini söyledi.

Trakya'da önder Türkiye'ye örnek belediyelerden biri olduklarını belirten Helvacıoğlu, "Personelimizin son yıllardaki hizmet anlayışı kayda değer. 2, 3 gün önceden maaşları ödeyen bir belediyemiz var. Göreve geldiğimizde personel şirketindeki işçilerimiz kadrolu işçilerimizle arada olan maaş farkının kapatılmasını istedik. Bunun için çaba sarf ettik." ifadelerini kullandı.

Çalışanlarına hiçbir zaman siyasi yaklaşımını sormadığını ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Birinci gündemimiz hizmet oldu. Ben Cumhurbaşkanımızın talimatı ve vatandaşlarımızın oylarıyla sizlerin mesai arkadaşınız oldum. Geçen süre zarfında baskı kurmadım, yanınızda oldum. 31 Mart'a kadar görevim var. Aday gösterilersem, halkım da göreve layık görürse Allah'ın izniyle yeni dönemde personelimiz ile beraber Keşan için mücadele vereceğiz.

Bazı çevreler seçimlere 6 ay kala düğmeye bastı. Belediyenize sahip çıkın. Belediye çalışanlarını ve yöneticilerini karşı karşıya getirmek için çaba harcamaya başladılar. Suni gündemlerle düğmeye bastılar. Garip telaşlarını anlıyorum. Hizmet ettirmeme anlayışını da şiar edindiklerini biliyorum. Siyasi çevreleri de düdüğünü çalmaya başladılar. Yani bazı sendika yöneticisi ve temsilcilerinin garip telaşını anlayamıyorum."

Helvacıoğlu, personelin hakları ve maaşlara zam hakkında da bilgi verdi.

Konuşmaların ardından işçilere ikramda bulunuldu.