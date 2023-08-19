Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de camide namaz kılan kişinin cep telefonu çalındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de camide namaz kılan kişinin cep telefonu çalındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişinin camide namaz kıldığı sırada cep telefonu çalındı.

        Sabuni Mahallesi'ndeki Lari Camisi'ne cuma namazı için gelen Abbas Ulgen, telefonu seccadenin yanına koyup namaz kılmaya başladı.

        Namazı tamamladıktan sonra cep telefonunun olmadığını fark eden Ulgen, camideki vatandaşlarla birlikte telefonunu aradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caminin güvenlik kameralarını inceledi.

        Ulgen'in cemaatle birlikte cep telefonunu aradığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Caminin müezzini Selahattin Razlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, istenmeyen bir olayın yaşandığını söyledi.

        Zaman zaman camilerde hırsızlık olayının yaşandığını belirten Razlık, "Camiye namaz kılmaya gelen ağabeyimiz telefonunu kapatıp yan tarafına koymuş. Selam verdikten sonra tam çıkarken telefonunun yok olduğunu görüyor. Polis ekipleri kameraları inceledi, çalışma yaptı. Camilerde olmaması gereken olaylar bunlar. Son zamanlarda birkaç camide daha hırsızlık olayı yaşandı." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        Kaza fotoğrafını çektirmek istemedi! 14 el ateş etti!
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Havalar sıcak ve bunaltıcı! Alarm zilleri kuraklık için çalıyor
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İskenderun yine sular altında!
        İskenderun yine sular altında!
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Sirkeci-Kazlıçeşme hattında test sürüşü
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Çankırı'da heyecan verci keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verci keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de yaklaşık 4 bin yıllık Traklara ait kültürel mirasın korunması tal...
        Edirne'de yaklaşık 4 bin yıllık Traklara ait kültürel mirasın korunması tal...
        Gurbetçiler mola verdikleri sınır kenti Edirne'de turizm hareketliliği oluş...
        Gurbetçiler mola verdikleri sınır kenti Edirne'de turizm hareketliliği oluş...
        Keşan Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi toplantısı düzenlendi
        Keşan Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi toplantısı düzenlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 49 düzensiz göçmen yakalandı