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        Edirne'de bir kişi ATM'de bulduğu 18 bin 685 lirayı polise teslim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:23
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        Edirne'de bir kişi ATM'de bulduğu 18 bin 685 lirayı polise teslim etti
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi, ATM'de bulduğu 18 bin 685 lirayı, sahibine ulaştırılmak üzere polise teslim etti.

        Kocasinan Mahallesi Şevki Arman Caddesi'nde bir bankanın ATM'sine gelen Gökmen Aktaş, işlem yapacağı sırada açılan hazneden bir miktar para çıktığını gördü.

        Aktaş, parayı teslim etmek için polisi aradı.

        Olay yerine gelen polis ekibi, yapılan sayımda 18 bin 685 lira olduğu belirlenen parayı, sahibine ulaştırılmak üzere tutanak karşılığında teslim aldı.

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