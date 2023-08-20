EDİRNE (AA) - Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 18 kilo 380 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen yabancı plakalı bir tırda, gümrük muhafaza ekiplerince arama yapıldı.

Aramada tır dorsesinin yan tahtaları ile brandası arasına gizlenmiş 18 kilo 380 gram esrar ele geçirildi.

Tır sürücüsü H.G. gözaltına alındı.