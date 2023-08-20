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        Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle İpsala'dan geçemeyenler Pazarkule'ye yöneldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 21:20
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        Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle İpsala'dan geçemeyenler Pazarkule'ye yöneldi
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        EDİRNE (AA) - İpsala Sınır Kapısı'nın Yunanistan'daki yangınlar sebebiyle geçişlere kapatılmasının ardından Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelenler yoğunluk oluşturdu.

        Dedeağaç kentinde dün çıkan yangın nedeniyle Yunanistan'ın bölgede acil durum ilan etmesinin ardından Edirne Valiliği de İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulması kararı aldı.

        Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.

        Yunanistan'a geçmek isteyen aralarında gurbetçilerin de olduğu pek çok kişi geçiş için Pazarkule'de yoğunluk oluşturdu.

        Yıllık izin sonrası yaşadığı Fransa'ya giden Samet Kaplan, AA muhabirine, 2 aylık iznin ardından dönüşe geçtiğini ancak bir aksilikle karşılaştığını söyledi.

        İpsala Sınır Kapısı'ndaki görevlilerin, Yunanistan'da çok büyük bir yangın olduğunu belirterek, kendilerini Pazarkule'ye yönlendirdiğini anlatan Kaplan, "Burada da bir yoğunluk oluşmuş durumda. İnşallah Allah'ın izniyle sağ salim gideriz. Normalde hep İpsala üzerinden gidiyorum. Buradan 200 kilometre kadar yolumuz uzayacak. Yunanistan'da otoban kapalı olduğu için belki şehirlerin içinden yola devam edeceğiz." diye konuştu.

        Almanya'ya giden Hüseyin Yazgan da İpsala'dan Yunanistan'daki yangınlardan dolayı Pazarkule'ye yönlendirildiğini belirtti.

        Rotasını değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Yazgan, "Güzergahım aşağı yukarı 250 kilometre uzuyor." dedi.

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