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        Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyenlere AFAD'dan su ve şerbet ikramı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 12:40
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        Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyenlere AFAD'dan su ve şerbet ikramı
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        EDİRNE (AA) - AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için bekleyenlere şerbet ve su ikramında bulundu.

        İpsala Sınır Kapısı'nın Yunanistan'daki yangın nedeniyle geçişlere kapatıldığı haberini alanların yöneldiği Pazarkule Sınır Kapısı'nda dün akşam başlayan yoğunluk sürüyor. İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin bugün kontrollü olarak başlamasının Pazarkule'deki yoğunluğu azaltması bekleniyor.

        - AFAD'dan serinleten ikram

        AFAD ekipleri de hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte, sınır kapısında araçlarının içerisinde işlemlerinin yapılmasını bekleyenlere şerbet ve su dağıttı.

        Yıllık iznini Türkiye'de geçirdikten sonra Avusturya'ya dönen Sedat Denizci, AA muhabirine, İpsala Sınır Kapısı'ndan dün akşam çıkmayı planladığını ancak komşu ülkedeki yangın nedeniyle planını Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkmak üzere düzenlediğini söyledi.

        Birçok kişinin yönelmesi nedeniyle Pazarkule'de yoğunluk oluştuğunu, bu nedenle sırada beklediklerini ifade eden Denizci, "Sırada beklerken, Türkiye'den ayrılırken şerbet ve su ikram ettiler duygulandık. Teşekkür ederiz." dedi.

        Almanya'ya giden Gültekin Atik ise sevinçle geldikleri vatandan hüzünle ayrıldıklarını dile getirdi.

        AFAD ekiplerinin sıcak havada güzel bir hizmet sunduğunu anlatan Atik, "Allah razı olsun, Allah sizleri eksik etmesin. Güzel bir şekilde uğurlandık. Gurbette vatanımızı özlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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