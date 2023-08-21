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        Edirne Valisi Yunus Sezer, görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:50
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, görevine başladı
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        EDİRNE (AA) - Valiler Kararnamesi ile Edirne Valiliğine atanan Yunus Sezer göreve başladı.

        Vali Sezer, valilik bahçesinde törende iki öğrenci tarafından çiçekle karşılandı.

        Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerle sohbet eden Sezer, daha sonra tören mangasını selamladı.

        Sezer, karşılama törenine katılan protokol üyeleriyle görüşmesi sonrası makamına geçti.

        Karşılama törenine, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Garnizon Komutan Vekili Albay Murat Yetiş, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        -"Edirne'yi anlatmaya kelimeler yetmez"

        Sezer, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin binlerce yıllık tarihe sahip, Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu söyledi.

        Edirne'nin çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehir olduğunu anımsatan Sezer, "Edirne hepimizin her Türk vatandaşının, Balkanlar'daki gönül coğrafyamızdaki her bir insanımızın gönlünde ayrı bir yeri olan bir şehrimiz. Burayı anlatmaya kelimeler yetmez." dedi.

        Sezer, Edirne'nin önemli bir potansiyeli olan kentlerden olduğuna vurgu yaptı.

        Kentin İstanbul metropolüne yakınlığından söz eden Sezer, "Bunun hem avantajı var hem dezavantajı. Ama biz avantajlarını kullanarak buradaki tarımla, sanayiyle, kültürle ve turizmle ilgili olan bütün alanlarda ilimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirip ön plana çıkartacak projeleri ve politikaları hep beraber uygulayacağız." dedi.

        Çalışmalarında tüm kurumlarla istişare halinde olacağının altını çizen Sezer, vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin görüşleriyle sorunları çözeceklerini söyledi.

        Kentin kültür, turizm ve tarım noktasında ön plana çıktığına işaret eden Sezer, "Sanayi noktasında da yine şehrin dokusunu bozmayacak şekilde önemli adımların atılması için hep beraber belli politikaları harekete geçirmek için inşallah yoğun bir çalışma ortaya koyacağız." diye konuştu.

        Sezer, kendisini Edirne'de görev yapmaya layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını iletti.

        - Olası İstanbul depremi

        Bir basın mensubunun olası İstanbul depremine ilişkin sorusu üzerine Sezer, Edirne ve diğer illerde AFAD ve İçişleri Bakanlığının çalışma yaptığını ifade ederek şu yanıtı verdi:

        "Bu kapsamda Edirne'de de zaten daha önceki dönemde belli çalışmalarımız vardı. Yani hem toplanma alanları noktasında hem lojistik depolar noktasında. Burada da benzer çalışmalar yapılır. AFAD Başkanlığımız bunların da planlamasını yapıyor. Bizler de burada yine aynı şekilde bunların planlamasını yapacağız. Ama ülkemiz afetler ülkesi az önce bahsettiğim gibi bütün illerimizin, illerimizden de daha öte bütün vatandaşlarımız bu noktada zihinsel olarak da hazırlık yapması gerekiyor. Çünkü sadece bu deprem değil, sellerle karşı karşıyayız, işte fırtınalarla karşı karşıya kalıyoruz yani birçok heyelanlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ülkemizin her yerinde orman yangınları çıkıyor. Dolayısıyla her konuda hazırlıklı olmak bizim idare olarak görevimiz."

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