Edirne'de eski çöp depolama alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde eski çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziömerbey Mahallesi'ndeki eski çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Enez Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Belediye Başkanı Özkan Günenç, açıklamada yangının ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındığını belirtti.

Yangına 4 uçak, 2 helikopter, Enez ve çevre belediyelerin itfaiyeleri ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini ifade eden Günenç, yangının ormanlık alan sıçramadan söndürüldüğünü kaydetti.