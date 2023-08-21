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        Edirne Valiliğine atanan Sezer, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:24
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        Edirne Valiliğine atanan Sezer, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı
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        EDİRNE (AA) - Valiler Kararnamesi ile Edirne Valiliğine atanan Yunus Sezer, kentteki ilk ziyaretini şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesine gerçekleştirdi.

        Sezer, 2016'da Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Özsoy'un annesi Hafize, babası Süleyman Çetin ile kızı Elif Özsoy'u evlerinde ziyaret etti.

        Şehit ailelerinin, devletin ve milletin en kıymetli emaneti olduğunu belirten Sezer, "Bizler devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanlarında, emrindeyiz. Onların da bizleri birer evladı olarak görmesi bizi mutlu eder, gururlandırır. Allah tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

        Ziyarette Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.

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