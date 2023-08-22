Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.D'yi Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Barutluk Mahallesi'nde yaşayan Y.E, evinin yakınına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
Y.E, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Enez'de 202 gram marihuana ele geçirildi
Enez'de bir otomobilde 202 gram marihuana ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler D.A. ve H.E'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 202 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.