Edirne Valiliğine atanan Sezer, tebrik için çiçek yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi

EDİRNE (AA) - Valiler Kararnamesi ile Edirne Valiliğine atanan eski AFAD Başkanı Yunus Sezer, kendisine tebrik amacıyla çiçek göndermek isteyenlerin depremzedeler için AFAD'a bağışta bulunmalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Sezer'in görevine başladığı anımsatıldı.

Tebrik çiçeği yerine bağışta bulunulması istenen paylaşımda, "Bu vesileyle kutlama için çiçek gönderilmemesi, yerine depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için AFAD'a bağışta bulunulmasını sizlerden istirham ediyoruz." ifadelerine yer verildi.