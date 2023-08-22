EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Almanya’nın Lörrach kentindeki Baden-Wuerttemberg Cooperative State Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Gerhard Jaeger ile görüştü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrimiçi gerçekleştirilen görüşmede Tabakoğlu ve Jaeger iki üniversite arasındaki ilişkilerin somutlaştırılması kapsamında fikir alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, iki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına somut adım atılmasının önemli olduğunu belirtti.

Jaeger ve üniversitesinin değerli akademisyenlerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını dile getiren Tabakoğlu, "Somut adımlar atılabilmesi için yüz yüze görüşmeler yapılması çok değerli. Hem üniversitelerimizi yakından tanımış oluruz hem hangi konularda güçlü iş birlikleri geliştirebileceğimizin yol haritasını çıkarmış oluruz. Aynı zamanda ilgili akademisyenlerimizin bir araya gelmelerini, bir beyin fırtınası oluşturmalarını sağlamış olacağız. Böylece yeni iş birlikleri ve projelerin doğmasına da zemin hazırlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Jaeger de Trakya Üniversitesi ile iş birliğini yeniden canlandırmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, sonbaharda Edirne'yi ziyaret etmek istediklerini kaydetti.

Toplantıya, bir dönem Trakya Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Manfred Raupp da katıldı.

- Enez Belediyespor dayanışma gecesi yapıldı

Enez Belediyespor için dayanışma gecesi düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Özkan Günenç, programda yaptığı konuşmada, ekonomik olarak zor durumda olan kulübe destek verdiklerini belirtti.

Bazı çevreler tarafından eleştirilmelerine rağmen kulübü başarıya ulaştırdıklarını ifade eden Günenç, "Belediye başkanı olsam da olmasam da Enezspor'un yanında olacağım." dedi.

Kulüp Başkanı Volkan Örs de Günenç'e ve destek verenlere teşekkür etti.

Açık artırmayla forma satışının gerçekleştiği gecede Retrobüs grubu konser verdi.