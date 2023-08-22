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        Edirne'de ev sahibi kiracısını baltayla yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:32 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:32
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        Edirne'de ev sahibi kiracısını baltayla yaraladı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de ev sahibi ve kiracısı arasında çıkan kavgada 1 kişi baltayla yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeniimaret Mahallesi Dirhemsiz Aralık Sokak'ta ev sahibi F.B. ve kiracısı E.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya kiracının oğlu P.S. de katıldı.

        Kavgada ev sahibi F.B, kiracısı E.S'yi kolundan baltayla yaraladı. E.S, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Babasının yaralandığını gören P.S, evinden aldığı tüfekle çevreye ve polis ekiplerine doğru rastgele ateş etti.

        Güvenli bir alana geçen ekipler, havaya uyarı ateşi açtıktan sonra şüphelinin elinden tüfeği aldı.

        F.B. ile P.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan şüphelilerin evinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, tabanca, balta ve satır ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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