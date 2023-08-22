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        Edirne Valisi Yunus Sezer İpsala Sınır Kapısını ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:56 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:58
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        Edirne Valisi Yunus Sezer İpsala Sınır Kapısını ziyaret etti
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        EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili tarafından karşılanan Sezer, sınır kapısını gezerek burada yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Sezer'e ziyaretinde İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz da eşlik etti.

        Edirne Valisi Sezer, İpsala Ticaret Borsasının yerli ve milli aracı Togg'u da inceledi.

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