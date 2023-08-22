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        Edirne Valisi Sezer, yangınlara ilişkin Yunanistan'ın talebi halinde yardıma hazır olunduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:08 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:30
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        Edirne Valisi Sezer, yangınlara ilişkin Yunanistan'ın talebi halinde yardıma hazır olunduğunu belirtti
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        EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Dedeağaç ve Rodop şehirlerinde devam eden yangınlarla mücadele konusunda Yunanistan'ın talebi halinde yardıma hazır olunduğunu söyledi.

        Sezer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yunanistan tarafında yangınların devam ettiğini anımsattı.

        Türkiye tarafına yangınların sıçrama riskinin çok görülmediğini ifade eden Sezer, "Ama biz yine de tedbirlerimizi almış durumdayız." dedi.

        Komşu ülkenin talebi doğrultusunda yardım için hazır beklendiğini vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:

        "Yunanistan'a afet noktasında, yangınlar noktasında yardımcı olacağımızı ilettik. Bu noktada Orman Genel Müdürlüğümüzün hava araçları noktasında hazırlığı var. Yine bizim de yerelde hem arozözler hem de itfaiye ve benzeri araçlar noktasında da bir hazırlığımız var. Yunanistan tarafı ihtiyaç duyduğu anda da yardıma hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz."

        Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle kontrol altına alınamamıştı.

        Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

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