Edirne'de satışa çıkarılması tepki çeken "Cuma Pazarı" arsasına talipli çıkmadı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi tarafından satışa çıkarılan ve tartışmalara neden olan "Cuma Pazarı" arsasına talipli çıkmadı.

Zücaciyeden tekstile, kozmetikten ev gereçlerine pek çok ürünün satıldığı Dilaverbey Mahallesi'nde yer alan Cuma Pazarı'nın 16 bin metrekarelik ticari alan statüsündeki arsası için Belediye Encümen Salonu'nda ihale düzenlendi.

Kapalı teklif usulü 400 milyon lira tahmini satış bedelli arsanın ihalesine katılan olmadı.

Yerli ve yabacı pek çok turisti alışveriş için kente çeken pazaryeriyle ilgili satış ilanı üzerine vatandaşlar, esnaf, siyasiler tepki göstermişti.