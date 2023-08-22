EDİRNE (AA) - Keşan'da "Açık Hava Sinema Günleri" başladı.

Bir alışveriş merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, "Çanakkale Yolun Sonu" filmi izleyicilerle buluştu.

Etkinlikte vatandaşlara patlamış mısır ve dondurmada ikram edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, "Keşan Açık Hava Sinema Günleri" etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliği 5 gün süreceğini ifade eden Helvacıoğlu, "Bu akşam kendimize zaman ayırıyoruz. 5 akşam boyunca etkinliğimiz devam edecek. Etkinliğimize 'Çanakkale Yolun Sonu' filmimizle başlıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılında etkinliğimize böyle bir filmle başladık." dedi.

- Sendikalardan basın açıklaması

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu üyeleri basın açıklaması yaptı.

Konfederasyona bağlı sendika üyeleri Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen basın açıklamasında bir araya geldi.

Grup adına konuşan Genel Sağlık - İş Edirne İl Başkanı Özcan Arslan, 2024 - 2025 yıllarında tüm kamu çalışanlarının maaşlarına en az yüzde 115 oranında zam yapılması gerektiğini öne sürdü.

Arslan, kamu çalışanlarının barınamadığını ileri sürdü, yanlarında getirdiği çadırı açarak tepki gösterdi.

Kamu çalışanlarına 2024 Ocak ayından itibaren aylık 10 bin lira barınma yardımı yapılması talebinde bulunan Arslan, ülke genelinde sendika üyelerinin 1 günlük iş bıraktıklarını belirtti.

- Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 640 bin 805 oldu

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz sonu itibarıyla 640 bin 805'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de temmuz ayında 232 bin 253 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 178 bin 769'a ulaştı.

Tekirdağ'da 313 bin 551 Kırklareli'nde ise 148 bin 485 olarak kayıtlara geçti.

- Hayır çeşmelerinden elde edilen gelir öğrencilere burs olacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki hayır çeşmelerinden elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak dağıtılacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak için 12 çeşmenin hizmet verdiğini belirtti.

Su israfı ve vatandaşların mağduriyetini önlemek için 5 litre suyun 1 lira bedelle satıldığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"12 hayır çeşmesi hayırseverler tarafından yaptırıldı. Bu çeşmelerde toplanan paraları KİSEV'e yatırıyoruz. KİSEV'den geçtiğimiz yıl 99 üniversite öğrencimize ayda 500 lira burs verdik. Bu yıl ise ayda 750 lira ya da bin lira vermek istiyoruz. Bu sene 200 öğrenciye burs vermeyi hedefliyoruz. Bu konuda KİSEV tarafından talep toplanıyor. Çeşmelerden gelen para öğrencilerimiz için yetmezse hayırseverlerimizden destek isteyeceğiz."