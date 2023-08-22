Gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında gümrükte bekleme süreleri yarı yarıya kısaldı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'deki sınır kapılarından gurbetçi sezonunun başladığı 22 Haziran'dan bu yana 1 milyon 958 bin yolcunun geçiş yaptığını belirtti.

Dün göreve başlayan Sezer, Kapıkule, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere açıklama yapan Sezer, Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda geldiği "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemin 22 Haziran'da başlayıp yaklaşık 3 ay sürdüğünü anımsattı.

- Peron sayısı artırıldı, gurbetçi işlemleri süresi kısaldı

Geçen yıllarda kapılardaki araç kuyruklarının basına yansıdığını hatırlatan Sezer, "Bu sene burada yapılan özel çalışmalarla bu görüntülerin olmadığını ve vatandaşlarımızın daha hızlı bir şekilde beklemeden memleketlerine giriş yaptıklarını ve yine aynı şekilde çalıştıkları ve yaşadıkları yerlere dönüş yaptıklarını sevinerek belirtmek isterim." dedi.

Sezer, Kapıkule'de geçen yıl 12 olan gümrük peron işlem kapasitesinin bu yıl 24'e çıktığını dile getirdi.

- Peron sayıları artırıldı

Girişte 12 olan pasaport kontrol noktasının 14'e, çıkışta 8 olan sayının da yine 14'e yükseltildiğini söyleyen Sezer, şunları kaydetti:

"Bunlar vatandaşlarımızın bekleme sürelerini azaltan çalışmalar. Yine personel takviyesi noktasında da bu sene özel bir çalışma yapılmış. Gümrükte 210 personel ilave takviye yapılmış gümrük kapılarımıza ve 1207 personelimiz şu anda aktif olarak çalışıyor. Yine emniyetten de bu sezona özellikle hazırlık noktasında 100 görevlendirme yapılmış durumda ve 245 emniyet personelimiz de burada çalışmalarını devam ettiriyorlar.

Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısında da 2 olan peron sayısı 8'e çıkartılmış durumda. Teknik altyapılar neredeyse tamamı yenilenmiş bilgisayar altyapıları, bilgisayar sistemleri... Bu da yine vatandaşlarımıza sunulan hizmetler noktasında kolaylaştırıcı bir faaliyet olarak görünüyor."

Sezer, Bulgaristan tarafıyla ikili ilişkilerin üst düzeyde olduğunu, bu sayede Kapıkule'den geçen yıl saatte 200 ile 250 arası araç kabul eden Bulgaristan'ın bu yıl 300-350 araç kabul ettiğini ifade etti.

- "Vatandaşlar mağdur olmasın' diye çalışmalar yapılıyor"

Bu yıl iki aylık süreçte Kapıkule, Hamzabeyli İpsala ve Pazarkule'den, geçen yıla göre 45 bin artışla 492 bin araç geçtiğini belirten Sezer, şöyle devam etti:

"Yolcu sayımız da 1 milyon 800 binden 1 milyon 958 bine çıkmış durumda. Burada da yaklaşık 145 bin artış var. Bu alınan tedbirlerin bir sonucu var. Geçen sene yolcularımızın işlem süresi, bekleme süresi 45 dakikayken ortalama olarak bu sene 20 dakikalara inmiş durumda ve arkadaşlarımız sürekli sahada 'artı ne tedbirler alabiliriz?' diye yoğun bir çalışma sürdürüyorlar.

Diğer taraftan karşı tarafta yangın oluyor, benzeri sıkıntılar olabiliyor. Burada yığılmalar olabilir 'vatandaşlarımız mağdur olmasın' diye Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burada bir sosyal alan oluşturmuş durumda. Orada çocuk parklarından yine aynı şekilde ikram araçlarına kadar yine sivil toplum kuruluşlarımızın benzer çalışmaları var. AFAD'ı da görevlendirdik."

Sezer, gurbetçi sezonunun eylül ayının ikinci haftasına kadar süreceğini belirtti.