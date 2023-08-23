ETSO ile İş Bankası arasında kredi protokolü imzaladı

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile İş Bankası arasında oda üyesi esnaf ve KOBİ'lere özel yüzde 0 faizli kredi protokolü imzalandı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ve İş Bankası Binevler Edirne Şube Müdürü Çiğdem Kırım, odada düzenlenen toplantıda protokolü imzaladı.

Irmak, burada yaptığı konuşmada, esnaf ve KOBİ'lerin finans sorunu yaşadığını söyledi.

Bu konuda çalışmalar sürdürdüklerini belirten Irmak, "İmzaladığımız protokol ile üyemiz esnaf ve KOBİ'lerin bu finansmanı temin etme süreçlerinde oda olarak desteğimizi göstermiş bulunuyoruz.

İş Bankası ile yeni çalışmaya başlayacak olan üyelerimizin ihtiyaçları için 100 bin liraya kadar 6 ay taksitli yüzde 0 faiz ile kredi imkanı sağlanmıştır." dedi.

Irmak, protokolün şirket kredi kartı, çek karnesi ve uygun koşullu POS ürünlerini de kapsadığını kaydetti.

Kırım da protokolün hayırlı olmasını diledi.