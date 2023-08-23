Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Projesi eylül ayında tamamlanacak

        Çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Projesi paydaşları düzenlenen toplantıda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:46 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Projesi eylül ayında tamamlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirilen "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Projesi paydaşları düzenlenen toplantıda buluştu.

        INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında, Trakya Üniversitesi, Edirne Lisesi ve Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi, Akad N. Zelinski Yüksekokulu ortaklığında yürütülen proje kapsamında paydaşlar, kentte bir tesiste bir araya gelerek, elde edilen bilgi ve sonuçları paylaştı.

        Proje Koordinatörü Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Atılgan, projenin gelecek ay tamamlanacağını belirtti.

        Çevre konusunda farkındalığın artırılması için projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Atılgan, projede toprak ve havadan örnekler alınarak radyoaktivite analizlerinin de yapıldığını söyledi.

        Projenin, sınır ötesi projeleri kapsamında en büyük bütçeye sahip olduğunu ifade eden Atılgan, proje bütçesinin 3,3 milyon avro olduğunu dile getirdi.

        Üniversite bünyesinde düzenlenen proje kapsamında 3 yeni laboratuvar oluşturulduğunu ifade eden Atılgan, "Laboratuvarın teknik ekipmanlarla doldurulması ve aynı zamanda analizlerinin yapılabilmesi için çeşitli sarf malzemelerin alınması, projenin alt amaçlarından bir tanesiydi. Yakın dönemde de Trakya Üniversitesine bir araştırma teknesi kazandıracağız. Böylece Saros bölgesinde gelecek dönemde gerçekleştirilecek olan çevre analizlerinin yapılması için de altyapı olanaklarımız daha da iyileşmiş olacak." diye konuştu.

        Projenin eylül ayında tamamlanacağı ifade edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede hayatını kayb...
        Edirne'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru hastanede hayatını kayb...
        FETÖ şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi sınırda yakalandı (2)
        FETÖ şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi sınırda yakalandı (2)
        ETSO ile İş Bankası arasında kredi protokolü imzaladı
        ETSO ile İş Bankası arasında kredi protokolü imzaladı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        FETÖ şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi sınırda yakalandı
        FETÖ şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi sınırda yakalandı