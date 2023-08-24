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        TÜ'nün en çok tercih edilen üniversiteler arasında olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:13 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:21
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        TÜ'nün en çok tercih edilen üniversiteler arasında olduğu bildirildi
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        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinin (TÜ) ek yerleştirme ile tüm bölümlerinin dolacağının ön görüldüğü bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YKS yerleştirme sonuçlarına göre TÜ lisans programlarına 4 bin 383 öğrenci yerleşirken ön lisans programlarına ise 4 bin 256 öğrenci yerleşti.

        Üniversite lisans ve ön lisans programına katılan 8 bin 639 öğrenciyle en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

        Lisans ve ön lisans programlarındaki doluluk oranı önceki yıla göre artarak yüzde 99,47'e ulaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Bu yıl rekor doluluk oranına ulaşıldığını belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Yeni öğrencilerimizin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye’nin en yaşanabilir şehri Edirne ve TÜ sundukları kaliteli yaşam ve eğitim imkanlarıyla heyecanla yeni öğrencilerini bekliyor.

        Türkiye’nin en köklü ve güçlü üniversitelerinden biri olan TÜ'lü olma ayrıcalığını yaşayacak olan değerli öğrencilerimi tekrar tebrik ediyorum. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilerimize, akademik ve idari çalışanlarımıza başarı, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum."

        Ek yerleştirme sonuçları ile öğrenci sayısının, bu yıl açılan toplam 8 bin 685 öğrenci rakamına ulaşarak doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

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