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        Edirne Valisi Sezer esnafın tarihi çarşıdaki bereket duasına katıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Arastası'nda esnafın bereket duasına eşlik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:51 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:05
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        Edirne Valisi Sezer esnafın tarihi çarşıdaki bereket duasına katıldı
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        EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Arastası'nda esnafın bereket duasına eşlik etti.

        Vali Sezer, ziyaretleri kapsamında arastaya geldi. Esnafla sohbet eden Sezer, çarşının dua kubbesi altında gerçekleştirilen Osmanlı geleneği "bereket duasına" katılarak hayırlı işler diledi.

        - Arasta hakkında

        Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin giderlerinin karşılanması için 3. Murat tarafından 1590 yılında yaptırılan çarşı, dükkan kiralarından elde edilen gelirle 433 yıldır vakfiyesine uygun olarak varlığını sürdürüyor.

        Cami avlusuna bağlanan kapısının yanı sıra güney, kuzey ve doğu cephesindeki giriş kapılarıyla Osmanlı'nın klasik çarşı mimarisini yansıtan arasta, 256 metre uzunluğunda 73 kemerle Mimar Davut Ağa'nın imzasını taşıyor.

        Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde çok sayıda ayakkabıcı, yemenici olması dolayısıyla Kavaflar Çarşısı olarak tanımladığı Selimiye Arastası'ndaki dükkanlar, şimdilerde daha çok şekerlemeci ve hediyelik eşya satan esnafa ev sahipliği yapıyor.

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