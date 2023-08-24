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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:44 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:47
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        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı bildirildi.

        İpsala Meslek Yüksekokul Müdürü Hayati Arda, AA muhabirine, meslek yüksekokullarını tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

        Doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını ifade eden Arda, 2023-2024 akademik yılda okullarında 900 öğrencinin eğitim göreceğini kaydetti.

        - Jandarma Komutanı Çalıbaşı'na ziyaret

        İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Fatih Çalıbaşı'nı ziyaret etti.

        Sezer, görevine atanan Çalıbaşı'na başarılar dilediğinde bulundu.

        Jandarma teşkilatının gece gündüz demeden vatandaşın can ve mal güvenliği korumak için çalıştığını ifade eden Sezer, tüm personele teşekkür etti.

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