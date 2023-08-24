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        Bulgaristan'a yasa dışı geçiş yapmak isteyen 64 düzensiz göçmen ormanlık alanda yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:33 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:39
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        Bulgaristan'a yasa dışı geçiş yapmak isteyen 64 düzensiz göçmen ormanlık alanda yakalandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a yasa dışı geçiş yapmak için ormanlık alanda bekleyen 64 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarmanın göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri sürüyor.

        Bu kapsamda Bulgaristan'a illegal yoldan geçmek için bekleyen Suriye, Afganistan, Filistin uyruklu 64 düzensiz göçmen sınıra yakın ormanlık alanda yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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