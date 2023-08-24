Edirne'de sınırda bir haftada 33 terör örgütü mensubu yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ve sınır birlikleri, sınırı yasa dışı geçme girişimindeki 33 terör örgütü mensubunu yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile sınır birliklerinin bir haftada yaptıkları çalışmada 29'u FETÖ, 4'ü PKK olmak üzere 33 terör örgütü mensubunu yakaladığı kaydedildi.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.