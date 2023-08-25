Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'nin "filozof hurdacısı" 80'li yaşlarda arkeolog olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:54 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'nin "filozof hurdacısı" 80'li yaşlarda arkeolog olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak evini geçindiren, seksen yaşına merdiven dayayan tarih bölümü mezunu Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümünü kazandı.

        Zorluklar nedeniyle üniversite hayalini ancak 2016 yılında 72 yaşındayken kazandığı tarih bölümündeki öğrenimiyle gerçekleştiren Kılıç bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre de arkeoloji bölümünü kazandı.

        Boş vakitlerini Millet Kıraathanesi'nde kitap okuyarak araştırma yaparak geçirdiği için çevredekilerce "filozof hurdacı" olarak anılan Kılıç sınavda tarih sorularının tamamını doğru cevaplayıp aldığı 249 puanla arkeoloji bölümüne kaydolmaya hak kazandı.

        Kılıç eğitim hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

        - "Bana filozof hurdacı" derler

        Kılıç, AA muhabirine, emekli olduktan sonra hurdacılık yapmaya başladığını söyledi.

        Ailesini emekli maaşının yanı sıra hurdacılıktan kazandığıyla geçindirdiğini belirten Kılıç, "45 yaşından beri bu işi yapıyorum. Sabahları erkenden demir hurdası toplamaya başlıyorum. Küçük ev eşyalarını toplayıp tamircilere satıyorum." dedi.

        Kılıç, okuma ve öğrenme azminin hiç bir zaman sönmediğini ifade etti.

        - Genellikle geceleri ders çalıştı

        Hayalini gerçekleştirmek için girdiği ilk sınavda tarih bölümünü kazandığını ve üç yılda mezun olduğunu anlatan Kılıç şunları kaydetti:

        "Trakya Üniversitesinde tarih bölümünü 3 yılda tamamlayarak 2019'da mezun oldum. Bu süreçte eski eserlerle ilgilendim, Osmanlıca çeviri yaptım. Yıllar sonra üniversite sınavına girdim bu kez de arkeoloji bölümünü kazandım. Arkeolojiye tarihle ilgili olduğu için meraklıydım. Bilhassa savaş arkeolojisini incelemek üzere köyümün merasında Balkan Harbi'nde kurulan istihkamlarını inceliyordum.

        Hem okuyorum hem de hurdacılığa devam ediyorum. Tarih bölümünü okurken 'bilge amca' lakabı takmışlardı. Beni tanıyanlar ise 'filozof hurdacı' diye lakap taktılar. Bundan gocunmuyorum, hoşuma da gidiyor. Yaptığım işi de helal para kazanmak olarak görüyorum."

        Üniversite sınavına Millet Kıraathanesi'nde ve evde çalışarak hazırlandığını dile getiren Kılıç evde küçük torunları olduğu için çoğu zaman gece yarısından sonra ders çalıştığını dile getirdi.

        Günde en az 100 sayfa kitap okuduğunu aktaran Kılıç, "Gençlere tavsiyem 'İlim Çin'de de olsa arayınız' demiş Peygamberimiz. Ama Çin'e gitmeye gerek yok her yer, çöpler dahi kitap dolu. 157 kilogram kitap götürdüm hurdacıya onların içerisinden ayırdığım kitaplarla çalıştım ve üniversiteyi kazandım." diye konuştu.

        Kılıç, arkeoloji bölümünü tamamladıktan sonra bu alanda yüksek lisans yapmayı amaçladığını belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Diyarbakır'daki yangın kontrol altında
        Diyarbakır'daki yangın kontrol altında
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Futbol konferansı!
        Futbol konferansı!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünde basın kartla...
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünde basın kartla...
        Edirne'de kuraklık ve hastalıklara dayanıklı 3 yeni ayçiçeği çeşidi gelişti...
        Edirne'de kuraklık ve hastalıklara dayanıklı 3 yeni ayçiçeği çeşidi gelişti...
        Gurbetçiler yaşadıkları ülkelere bagajları dolu dönüyor
        Gurbetçiler yaşadıkları ülkelere bagajları dolu dönüyor
        Edirne'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de, devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
        Edirne'de, devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
        Edirne'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Edirne'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti