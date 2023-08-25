Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Danıştay tetkik hakimi tutuklandı
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski hakim tutuklandı.
Güvenlik güçlerince 2 gün önce İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edilen Danıştay tetkik hakimi H.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen H.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.