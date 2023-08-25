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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Danıştay tetkik hakimi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:31 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:31
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Danıştay tetkik hakimi tutuklandı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski hakim tutuklandı.

        Güvenlik güçlerince 2 gün önce İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edilen Danıştay tetkik hakimi H.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Edirne Adliyesine getirilen H.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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