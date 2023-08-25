EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı'yı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyarette Kıratlı'ya Trakya Üniversitesinin fiziki ve akademik gelişimi ile ilgili bilgi aktardı. Tabakoğlu, üniversitenin geleceğe yönelik projeleri hakkında da bilgi verdi.

Kıratlı da Trakya Üniversitesinin bölgede etkin rol oynadığını ve önemli çalışmalara imza attığını belirterek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

- İpsala'da 400 bin sazan balığı yavrusu gölete bırakıldı

İpsala ilçesinde 400 bin sazan balığı yavrusu gölete bırakıldı.

Kaymakam Ömer Sevgili ve beraberindekiler, İpsala Su Ürünleri Tesislerinde yetiştirilen balıkları Hamzadere Barajı'nın göletine bıraktı.

Sevgili, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının Göletleri Balıklandırma Projesi'nin sürdüğünü belirtti.

Modern teknolojiler kullanılarak üretimi yapılan pullu sazan balıklarının boyu 3 santimetreye geldiğinde yakalandığını ifade eden Sevgili, İpsala'daki tesislerde yetiştirilen balıkları Türkiye'nin dört bir yanındaki göletlere gönderdiklerini kaydetti.

- Edirne'de ücretsiz internet hizmeti sürüyor

Edirne Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz internet hizmetinin sürdüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz WiFi erişim hizmetini Selimiye Meydanı ile Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda hizmete sunduklarını belirtti.

Ücretsiz internet hizmetinin özellikle öğrenciler tarafından yoğun talep gördüğünü aktaran Gürkan, "Toplam 40 bin metrekarelik alana ücretsiz WiFi internet hizmeti sağlıyoruz. Ücretsiz WiFi hizmetiyle vatandaşlarımız telefon, tablet ve tüm mobil cihazlarından bağlantı sağlayabiliyor. Bu hizmetimizi kent genelinde daha da yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarına gelen vatandaşların da ücretsiz internet hizmetinden yararlanabileceğini kaydetti.