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        Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:51
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        Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 88 kök Hint keneviri, 53,32 gram esrar, 8,24 gram kenevir tohumu, 2,42 gram tütünle karışık esrar ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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