Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:56 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Emniyet Müdürü Karaburun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Gürkan'a teşekkür etti.

        Gürkan da Karaburun'a görevinde başarı diledi.

        - Üreticiler ekipman desteği

        Edirne'de üreticilere 5 milyon 688 bin 589 liralık makine ekipman desteği sağlandı.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi kapsamında Edirne'de makine ekipman alımlarını tamamlayan üreticilere ödemeleri yapıldı.

        Destekler kapsamında üreticilerin hesaplarına 5 milyon 688 bin 589 lira aktarıldı.

        - Müftü Başoğlu'na ziyaret

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu'nu ziyaret etti.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Başoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Tekin'e teşekkür etti.

        Müftü Başoğlu'na görevinde başarı dileyen Tekin, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mız, İl Müftülüğümüz dinimizin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını milletimize anlatan ve bu esasların milletçe yaşanması için büyük gayret sarf eden çok önemli kurumlarımızdır. Kendilerine çalışmalarında Allah'tan muvaffakiyetler dilerim." ifadelerini kullandı.

        Tekin, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik eylemlerin de kabul edilemez olduğunu belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum

        Benzer Haberler

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun hedefi 1 milyon lisanslı sporcuya ulaş...
        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun hedefi 1 milyon lisanslı sporcuya ulaş...
        Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Sarayı'nın ihya çalışmaları sürüyor
        Edirne Sarayı'nın ihya çalışmaları sürüyor
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası