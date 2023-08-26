Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de gümrük kaçağı 50 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 50 elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheliler M.I.H, S.Y.H. ve G.L.A. hakkında, "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.C'yi Menzilahır Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 23,63 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Evden hırsızlık
Uzunköprü'de evinin bahçesindeki depo kapısı çalınan kişi polise başvurdu.
Habib Hoca Mahallesi'nde yaşayan S.T, bahçesinde bulunan deponun kapısının çalındığını fark etti.
S.T, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.