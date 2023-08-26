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        Edirneli hayırsever aile tarafından cami yaptırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:27 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:27
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        Edirneli hayırsever aile tarafından cami yaptırılacak
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de, hayırsever ailenin anne ve babaları adına yaptıracağı cami için Edirne Valiliğinde protokol imzalandı.

        Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahmet-Şefiye Ekmen Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi karşısına bin kişilik cami ve 100 kişilik Kur'an kursu inşa edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, hayırsever Emine Ekmen Türkyılmaz'a teşekkür etti.

        Caminin Edirne'ye hayırlı olmasını dileyen Zehin, "Cami devlet hastanemizin tam karşısında yapılmak üzere projelendirildi ve söz konusu protokol imza altına alındı. Uzun zamandır bölgede böyle bir camiye ihtiyaç duyulmaktaydı. İnşallah çalışmaların kazasız belasız tamamlanmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

        Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu ise ibadethane inşa ettirmenin önemini vurguladı.

        Hayırsever aileye teşekkür eden Başoğlu, "Yapılacak caminin aileye bir cennet vesilesi olmasını diliyor, çalışmaların hızla ve kolaylıkla başlamasını, camimizin bir an evvel açılabilmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." diye belirtti.

        Hayırsever Emine Ekmen Türkyılmaz da anne ve babasının hayali olan cami inşasını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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