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        Edirne'de "Düzensiz Göçe Yönelik Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 16:32 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:41
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        Edirne'de "Düzensiz Göçe Yönelik Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
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        EDİRNE (AA) - Edirne'de "Düzensiz Göçe Yönelik Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste düzenlenen toplantıda, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Düzensiz göçe karşı alınan ve alınacak tedbirlerin konuşulduğu toplantıda, mevcut durum ile yapılan çalışma ve faaliyetler görüşüldü.

        Toplantıya, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, tugay komutanları, il emniyet müdürleri, jandarma komutanları, göç idaresi müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.

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