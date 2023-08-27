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        Sıcak havada şekerli ve tuzlu içecekler kronik rahatsızlığı olanları olumsuz etkiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 10:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:54
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        Sıcak havada şekerli ve tuzlu içecekler kronik rahatsızlığı olanları olumsuz etkiliyor
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        EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda serinlemek için tüketilen şeker ve tuz oranı yüksek içeceklerin kalp, şeker ve tansiyon hastalarında olumsuz durumlara neden olduğunu söyledi.

        Prof. Dr. Altay, AA muhabirine, aşırı sıcak ve nemli havaların vücudu olumsuz etkilediğini ifade etti.

        Yaz aylarında yeterli ve dengeli sıvı tüketiminin önemini vurgulayan Altay, sağlıklı içeceklerin tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

        Altay, sıcak havalarda sıvı tüketiminin arttığını, serinlemek için soğuk meşrubatların tercih edilebildiğini dile getirdi.

        En sağlıklı sıvının su olduğunu aktaran Altay, "Doğal suyu tüketmek her zaman en uygunudur. Meşrubat tüketirken çok dikkat etmeliyiz. Bilindiği gibi meşrubatlarda katkı maddeleri bulunuyor. Bunların glisemik endeksleri yüksek oluyor, içerilerinde şeker ilaveleri oluyor. Dolayısıyla şeker ve kalp hastalarında bu içecekleri önermiyoruz. Şeker içeriği yüksek gazlı içecekler ve meşrubatlardan mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor." dedi.

        Altay, tuz oranı yüksek içeceklerin özellikle tansiyon hastaları için risk içerdiğini vurguladı.

        Tuzlu içeceklerin dikkatli tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Altay, şöyle devam etti:

        "Tuzlu olmamak kaydıyla ayran tüketilebilir. Suya alternatif olarak tüketilebilecek en iyi içecek sodyum oranı düşük maden sularıdır. Hipertansiyon ve kalp yetersizliği olan hastalar kesinlikle sodyum oranı düşük maden sularını tercih etmeliler. Gün içerisinde birden fazla sodyum içeriği yüksek maden suyu tüketilirse hipertansif krize neden olabilir. Yine özellikle Güneydoğu Anadolu'da meyan kökü yaygın şekilde tercih ediliyor. Bu bitkinin içerisindeki maddeler de tansiyonu yükseltebiliyor."

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